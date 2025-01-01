Smallville
Folge 3: Gejagt!
40 Min.Ab 12
Clark kämpft nach seiner Rückkehr nach Smallville damit, wieder ein halbwegs normales Leben aufzunehmen. Seine geliebte Lana steckt unterdessen in ernsthaften Schwierigkeiten. Ein Amphibienmensch, der unter Wasser lebt, hat sich in die Schöne verliebt. Die Liebe beruht nicht auf Gegenseitigkeit, so dass er versucht, sie gewaltsam unter Wasser zu ziehen. Außerdem hat es ein gewisser Van McNulty auf Clark und Lex abgesehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen