WarnerStaffel 3Folge 14
Folge 14: So wie ich?

41 Min.Ab 12

Als Clark erfährt, dass seine hübsche Mitschülerin Alicia übernatürlich Kräfte besitzt, ist er begeistert. Er fühlt sich von ihr verstanden und akzeptiert. Ihre Gemeinsamkeit schweißt die beiden zusammen und sie werden ein Paar. Kurze Zeit später muss sich Clark eingestehen, einen Fehler gemacht zu haben - Alicia nervt! Als er mit ihr Schluss macht, nimmt die Verstoßene auf ihre Weise Rache.

