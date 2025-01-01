Smallville
Folge 16: Amok
41 Min.Ab 12
Clark erhält einen verstörenden Anruf von Lana. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Alarmiert eilt Clark ins Talon und ist erstaunt, als er Lana ruhig und unversehrt an einem Tisch sitzen sieht. Sie weiß nichts von dem panischen Anruf, den sie angeblich getätigt haben soll. Plötzlich geht Clark ein Licht auf: Das Telefonat muss aus der Zukunft stammen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen