Smallville

WarnerStaffel 3Folge 16
41 Min.Ab 12

Clark erhält einen verstörenden Anruf von Lana. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Alarmiert eilt Clark ins Talon und ist erstaunt, als er Lana ruhig und unversehrt an einem Tisch sitzen sieht. Sie weiß nichts von dem panischen Anruf, den sie angeblich getätigt haben soll. Plötzlich geht Clark ein Licht auf: Das Telefonat muss aus der Zukunft stammen.

