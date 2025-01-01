Smallville
Folge 17: Schlüsselmomente
42 Min.Ab 12
Clark glaubt, dass er mithilfe des achteckigen Schlüssels seinen Vater Jor-El erreichen kann. In der Indianerhöhle wagt er die erste Kontaktaufnahme, die er rasch unterbricht, da ihm Lionel Luthor auf den Fersen ist. Kurze Zeit später durchforstet das FBI die Farm der Kents nach dem mysteriösen Schlüssel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen