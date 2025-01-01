Der Mann, der einst vom Himmel fielJetzt kostenlos streamen
Smallville
Folge 20: Der Mann, der einst vom Himmel fiel
41 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Dolch, den Lionel Luthor in der Indianerhöhle findet, hat eine unvorhersehbare Wirkung: Der junge Kiwatche-Indianer Jeremiah stiehlt die Waffe und verfügt plötzlich über dieselben Superkräfte wie Clark. Durch den Dolch und dessen Wirkung hält sich Jeremiah für "Naman", den Retter seines Stammes, und will zudem Luthor töten. Clark will das jedoch verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen