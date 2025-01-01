Smallville
Folge 22: ... vom Ende
42 Min.Ab 12
Clark fühlt sich von seinen Freunden hintergangen: Er erfährt, dass Lana Smallville verlassen will, um in Paris neu anzufangen. Zudem kommt auch ans Licht, dass Clark schon seit Jahren von Lex ausspioniert wurde. Derart enttäuscht von der Welt, beschließt Clark, der Teenagerin Kara zu folgen, die behauptet, vom Planeten Krypton zu kommen. Kara will Clark dorthin mitnehmen. Alles ändert sich, als Chloe mit überraschenden Neuigkeiten aufwartet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen