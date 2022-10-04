Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Die verlorene Matratze / Krabs gegen Plankton

MTVNickelodeonFolge vom 04.10.2022
Die verlorene Matratze / Krabs gegen Plankton

Die verlorene Matratze / Krabs gegen PlanktonJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.10.2022: Die verlorene Matratze / Krabs gegen Plankton

22 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6

SpongeBob kauft Mr. Krabs eine neue Matratze, damit er besser schlafen kann. // Plankton rutscht auf einer kleinen Pfütze in der Krossen Krabbe aus, und verklagt Mr. Krabs, weil er kein Vorsicht-Rutschgefahr-Schild aufgestellt hat.

Alle verfügbaren Folgen