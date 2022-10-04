Die verlorene Matratze / Krabs gegen PlanktonJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.10.2022: Die verlorene Matratze / Krabs gegen Plankton
22 Min. Folge vom 04.10.2022 Ab 6
SpongeBob kauft Mr. Krabs eine neue Matratze, damit er besser schlafen kann. // Plankton rutscht auf einer kleinen Pfütze in der Krossen Krabbe aus, und verklagt Mr. Krabs, weil er kein Vorsicht-Rutschgefahr-Schild aufgestellt hat.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon