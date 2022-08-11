Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuert

NickelodeonFolge vom 11.08.2022
Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuert

Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuertJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.08.2022: Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuert

22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Mr. Krabs will sein Restaurant in ein extravagantes Hotel verwandeln, um mehr Geld zu verdienen. Also müssen SpongeBob und Thaddäus den Gästen ab jetzt alle Wünsche von den Augen ablesen. SpongeBob wird einfach kein Bootsfahrer.

Alle verfügbaren Folgen