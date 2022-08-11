Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuertJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuert
22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
Mr. Krabs will sein Restaurant in ein extravagantes Hotel verwandeln, um mehr Geld zu verdienen. Also müssen SpongeBob und Thaddäus den Gästen ab jetzt alle Wünsche von den Augen ablesen. SpongeBob wird einfach kein Bootsfahrer.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon