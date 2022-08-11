Die fanthaddäustische Reise / PatriciaJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Die fanthaddäustische Reise / Patricia
22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
Thaddäus hat ein Problem: Das Mundstück seiner Klarinette ist ihm im Halse stecken geblieben. SpongeBob und Patrick sollen ihm helfen, indem sie sich verkleinern und in einem Mini-U-Boot nach dem Stück suchen. Patrick will Bikini Bottom verlassen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon