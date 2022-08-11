Eine Träne im Schlagloch / Königlicher QuatschJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Eine Träne im Schlagloch / Königlicher Quatsch
22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
SpongeBob hat schon wieder seine Führerscheinprüfung nicht bestanden. Patrick kann es nicht glauben. Er will selbst den Test machen. Patrick erfährt von einem Minister, dass er rechtmäßiger König von Bikini Bottom ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon