SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Der Quallenfischernetzdieb / Mini-Thaddäus
Folge vom 11.08.2022Ab 6
SpongeBobs Quallenfischernetz ist verschwunden, und er verdächtigt Patrick des Diebstahls. Weil der echte Thaddäus nicht mit SpongeBob spielen will, bastelt er sich einfach selbst einen kleinen Thaddäus und spielt mit der Handpuppe.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
Copyrights:© Nickelodeon