Folge vom 04.10.2022: Wo die Liebe hinfällt / Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film
22 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6
Mr. Krabs’ Mutter sucht nach einer neuen Liebe und findet sie ausgerechnet in Krabs' Erzfeind Plankton! // Endlich kommt der neue Film mit Meerjungfraumann und Blaubarschbube in die Kinos! Doch die Helden wurden durch neue Schauspieler ersetzt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon