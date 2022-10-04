Der Geschicklichkeitskran / Gute NachbarnJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.10.2022: Der Geschicklichkeitskran / Gute Nachbarn
Folge vom 04.10.2022Ab 6
Thaddäus' entspannter Sonntag wird die ganze Zeit von SpongeBob und Patrick, die einen Club für gute Nachbarschaft gegründet haben, gestört. // Thaddäus wird davon besessen, einen Preis beim Geschicklichkeitskran zu gewinnen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon