SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 04.10.2022
23 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6

Thaddäus' entspannter Sonntag wird die ganze Zeit von SpongeBob und Patrick, die einen Club für gute Nachbarschaft gegründet haben, gestört. // Thaddäus wird davon besessen, einen Preis beim Geschicklichkeitskran zu gewinnen.

