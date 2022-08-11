Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Wilde Jungs / Beste Fr-einde

MTVNickelodeonFolge vom 11.08.2022
Wilde Jungs / Beste Fr-einde

Wilde Jungs / Beste Fr-eindeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.08.2022: Wilde Jungs / Beste Fr-einde

22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Eine Rockerband ist auf dem Weg nach Bikini Bottom und SpongeBob will alle warnen. Aber Mr. Krabs sieht darin sofort ein Geschäft. Die Tang-Sake ist das neue Lieblingsgetränk in Bikini Bottom. Mr. Krabs und Plankton wollen an das Rezept kommen.

Alle verfügbaren Folgen