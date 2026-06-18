Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Alles, was glitzert / Wünsch dir was

NickelodeonFolge vom 18.06.2026
Alles, was glitzert / Wünsch dir was

Alles, was glitzert / Wünsch dir wasJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.06.2026: Alles, was glitzert / Wünsch dir was

22 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6

SpongeBobs Bratenheber bricht beim Burgerbrutzeln ab. Was nun? Der Schwamm macht sich augenblicklich auf die Suche nach einem Ersatz - und findet den exquisiten französischen 'Le Spatula'-Pfannenheber. Er würde einfach alles tun, um sich einen der filigranen Küchenhelfer zu beschaffen. Aber kann der auf die Dauer seinen guten alten Bratenheber ersetzen? // Mr. Krabs lässt neben der 'Krossen Krabbe' einen Wunschbrunnen graben. SpongeBob wird jeden Tag in einem Eimer hinunter gelassen und muss die Münzen einsammeln, die leichtgläubige Gäste hineingeworfen haben. Klar, dass der Brunnen nur ein Trick ist, mit dem Mr. Krabs noch mehr Geld scheffeln will - bis SpongeBob beschließt, die Wünsche der Kunden wahr werden zu lassen.

Alle verfügbaren Folgen