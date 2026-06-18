Alles, was glitzert / Wünsch dir wasJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.06.2026: Alles, was glitzert / Wünsch dir was
22 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
SpongeBobs Bratenheber bricht beim Burgerbrutzeln ab. Was nun? Der Schwamm macht sich augenblicklich auf die Suche nach einem Ersatz - und findet den exquisiten französischen 'Le Spatula'-Pfannenheber. Er würde einfach alles tun, um sich einen der filigranen Küchenhelfer zu beschaffen. Aber kann der auf die Dauer seinen guten alten Bratenheber ersetzen? // Mr. Krabs lässt neben der 'Krossen Krabbe' einen Wunschbrunnen graben. SpongeBob wird jeden Tag in einem Eimer hinunter gelassen und muss die Münzen einsammeln, die leichtgläubige Gäste hineingeworfen haben. Klar, dass der Brunnen nur ein Trick ist, mit dem Mr. Krabs noch mehr Geld scheffeln will - bis SpongeBob beschließt, die Wünsche der Kunden wahr werden zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-14, Season 14, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central