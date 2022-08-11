Der Sechzehnte Geburtstag / Der König des KarateJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Der Sechzehnte Geburtstag / Der König des Karate
22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
Mr. Krabs bereitet eine große Geburtstagsparty für seine Tochter vor und braucht noch ein Geschenk. Auf der Karate-Insel findet ein großes Kampfsport-Turnier statt, an dem SpongeBob teilnehmen soll. Der Sieger wird zum "Karate-König" ernannt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon