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St. Denis Medical

Willkommen im St. Denis

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 03.08.2026
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Folge 1: Willkommen im St. Denis

22 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Oberschwester Alex fällt es schwer, die richtige Work-Life-Balance zu finden. Heute möchte sie pünktlich Feierabend machen, da ihre Tochter im Schultheaterstück "Mama Mia" die Hauptrolle spielt. Leider kommt es zu einem IT-Notfall in der Aufnahmestation, hervorgerufen durch ein 300.000 Dollar teures, hochmodernes Mammographie-Gerät, das von der Krankenhausleitung Joyce angeschafft wurde. Auch Matts erster Tag als Krankenpfleger verläuft nicht so, wie er es sich erhofft hatte.

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