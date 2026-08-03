St. Denis Medical
Folge 5: Der Schokoriegel
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
In der Notaufnahme des St. Denis Medical kämpfen die Ärzte und Pfleger um das Leben eines Patienten. Matt ist stolz darauf, Teil des Teams zu sein, das den Mann reanimiert hat. Joyce setzt indes Alex unter Druck, eine unliebsame Mitarbeiterin namens Debbie zu entlassen. Ron liebt einen bestimmten Schokoladenriegel und ist frustriert, als Bruce ihm den letzten wegschnappt. Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um an seine geliebte Süßigkeit zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.