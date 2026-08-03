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St. Denis Medical

Der Schokoriegel

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 03.08.2026
Der Schokoriegel

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St. Denis Medical

Folge 5: Der Schokoriegel

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

In der Notaufnahme des St. Denis Medical kämpfen die Ärzte und Pfleger um das Leben eines Patienten. Matt ist stolz darauf, Teil des Teams zu sein, das den Mann reanimiert hat. Joyce setzt indes Alex unter Druck, eine unliebsame Mitarbeiterin namens Debbie zu entlassen. Ron liebt einen bestimmten Schokoladenriegel und ist frustriert, als Bruce ihm den letzten wegschnappt. Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um an seine geliebte Süßigkeit zu kommen.

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