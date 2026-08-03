St. Denis Medical
Folge 6: Ho-Ho-Hallo
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Santa in Not an Heiligabend: Während ein Weihnachtsmann in der Notaufnahme behandelt wird, versucht Joyce mit Serenas Hilfe, die Online-Präsenz des St. Denis Medical aufzupeppen. Derweil kümmern sich Alex und Ron um einen Patienten namens Bob, der ihnen eine schockierende Nachricht überbringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.