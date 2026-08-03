St. Denis Medical
Folge 2: Die Mauer
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Joyce fordert die strikte Trennung von Job und Privatleben. Der Tod ihres Marimba-Lehrers Alan wirft sie jedoch aus der Bahn. Gut, dass sie in Alex eine verständnisvolle Kollegin hat. Währenddessen glaubt Ron, die überaus attraktive Personal Trainerin Lisa, sei in ihn verliebt. Doch Lisa will ihn nur mit ihrer Oma Barb verkuppeln ...
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.