St. Denis Medical
Folge 11: Zusatzleistungen
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical wird ein Wettbewerb ausgerufen, um den Umsatz zu steigern. Joyce möchte die Bilanz aufbessern und verlangt vom Personal, den Patienten zusätzliche Leistungen anzubieten. Doch ihr Vorhaben führt zu ungeahnten Turbulenzen im Krankenhausalltag. Als Alex die Obdachlose Ruth in die VIP-Suite einschleust, um sie vor der Kälte zu schützen, gibt sie Ruth kurzerhand als reiche Spenderin aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.