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St. Denis Medical

Zusatzleistungen

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 03.08.2026
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St. Denis Medical

Folge 11: Zusatzleistungen

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Im St. Denis Medical wird ein Wettbewerb ausgerufen, um den Umsatz zu steigern. Joyce möchte die Bilanz aufbessern und verlangt vom Personal, den Patienten zusätzliche Leistungen anzubieten. Doch ihr Vorhaben führt zu ungeahnten Turbulenzen im Krankenhausalltag. Als Alex die Obdachlose Ruth in die VIP-Suite einschleust, um sie vor der Kälte zu schützen, gibt sie Ruth kurzerhand als reiche Spenderin aus.

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