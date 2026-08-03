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St. Denis Medical

Das Interview

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 03.08.2026
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Folge 15: Das Interview

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Joyce fühlt sich geehrt, weil sie für ein Interview des Alumni-Magazins der Stanford Universität angefragt wird. Als sie erfährt, dass auch Golflegende Tiger Woods im Heft vorkommt, ist sie hin und weg. Indes behandelt Bruce den Baseballspieler Dominic, der eine gerissene Rotatorenmanschette hat. Er schlägt dem jungen Mann eine bahnbrechende Behandlungsmethode vor. Alex äußert Bedenken bezüglich der Aufklärung des Patienten über die Risiken bei der Operation, was Bruce verärgert.

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