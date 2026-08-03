St. Denis Medical
Folge 18: Falsche Versprechungen
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical muss Joyce feststellen, dass sie sich finanziell übernommen hat und ihre Versprechen nicht alle einhalten kann. Indes wird das Krankenhaus von einem Unwetter heimgesucht. Alex, die einen entspannten Tag mit Tim verbringen möchte, wird deshalb immer wieder in den Dienst gerufen. Matt hingegen versucht endlich, eine passende Frau zu finden.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.