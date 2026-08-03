St. Denis Medical
Folge 14: Dr. Google
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical steht der "Ladybug Day" an, ein Event zur Brustkrebsvorsorge. Joyce will mit gutem Beispiel vorangehen, doch dann entdeckt der Radiologe bei ihr einen Knoten. Ron hingegen hat mit einem Patienten zu kämpfen, der sich lieber auf Dr. Google verlässt.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.