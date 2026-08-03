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St. Denis Medical

Klatsch und Tratsch

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 03.08.2026
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Folge 8: Klatsch und Tratsch

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Zwei Angestellte haben den Bereitschaftsraum für ein Schäferstündchen genutzt. Joyce ist entsetzt, denn es gibt eine klare Anweisung: Kein Sex am Arbeitsplatz! Doch wer sind die beiden Turteltauben? Während die Gerüchteküche brodelt, kämpft Alex mit ihrem Liebesleben. Seit fast 100 Tagen herrscht nämlich Flaute in Tims und ihrem Schlafzimmer. Sie beschließt, das zu ändern, und plant ein erotisches Date ...

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