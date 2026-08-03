St. Denis Medical
Folge 4: Machtspiele
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical geht es wieder einmal drunter und drüber. Nachdem Alex zur Oberschwester befördert wurde, versucht sie, das Team neu zu strukturieren, was jedoch zu Spannungen beim Pflegepersonal führt. Ron gerät derweil mit Serena aneinander, weil er ihr Auto zugeparkt hat, und Bruce möchte im kommenden Quartal zum "Besonderen Mitarbeiter" auserkoren werden. Nun muss er nur noch Joyce davon überzeugen, dass er der richtige Mann für den Posten ist.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.