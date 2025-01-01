Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 11: Liebe oder Leben
45 Min.Ab 12
Die berühmte Geigerin Lou Maibach ist dringend auf eine Spenderniere angewiesen. Ihre Schwester Karina käme als Spenderin in Frage, und nach anfänglichem Zögern kann Stefanie sie zu einer Operation überreden. Doch dann erfährt Karina, dass ihre Schwester seit langem eine Affäre mit ihrem Mann Florian hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH