Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 20: Drohgebärden
44 Min.Ab 12
Die Darmkrebspatientin Sybille Schöps muss sofort operiert werden. Die allein erziehende Mutter sträubt sich jedoch vehement dagegen, da ihre Mutter genau diese OP vor einigen Jahren nicht überlebte. Stefanie redet mit Engelszungen auf die junge Frau ein - ohne Erfolg. Als in der Luisenklinik eine Bombendrohung eingeht, eskaliert die Situation ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH