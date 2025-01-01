Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 3: Abschied
45 Min.Ab 12
Nach ihrem schweren Unfall auf Mallorca bittet Stephanie Paula Busch, sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Als Paula zusammen mit Klara die Mädchen in Spanien abholt, ist die schwer verletzte Stephanie nicht mehr ansprechbar. Unterdessen bemühen sich die Ärzte um das Leben zweier Kinder, die bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst wurden. Nachdem die Eltern bei dem Unfall getötet wurden, stellt sich die Frage, wer sich zukünftig um die beiden kümmern soll ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH