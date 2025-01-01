Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

Abschied

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3
Folge 3: Abschied

45 Min.Ab 12

Nach ihrem schweren Unfall auf Mallorca bittet Stephanie Paula Busch, sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Als Paula zusammen mit Klara die Mädchen in Spanien abholt, ist die schwer verletzte Stephanie nicht mehr ansprechbar. Unterdessen bemühen sich die Ärzte um das Leben zweier Kinder, die bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst wurden. Nachdem die Eltern bei dem Unfall getötet wurden, stellt sich die Frage, wer sich zukünftig um die beiden kümmern soll ...

SAT.1 GOLD
