Stefanie - Eine Frau startet durch

Zeit zu leben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17
Zeit zu leben

Zeit zu lebenJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 17: Zeit zu leben

44 Min.Ab 12

Sven wird mit einer schweren Malaria Tropica eingeliefert - Stefanie muss ihm und seiner hochschwangeren Frau Susanna mitteilen, dass die Krankheit bereits das Endstadium erreicht hat. Susanna ist erschüttert, ihr todkranker Mann wird die Geburt ihres Sohnes in drei Wochen nicht erleben ...

