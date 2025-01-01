Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 19: Ein überraschendes Geständnis
43 Min.Ab 12
Stefanie schlägt zur Rettung der kleinen Jana eine riskante Dünndarmtransplantation vor. Während die Eltern als mögliche Spender getestet werden, stellt sich heraus, dass Michael nicht der leibliche Vater von Jana ist. Die Mutter beichtet tatsächlich einen Seitensprung mit einem gewissen Dieter Trautmann vor 13 Jahren. Der ist fassungslos, als er von Jana erfährt ...
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH