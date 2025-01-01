Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 18: Der letzte Entschluss
45 Min.Ab 12
Dr. Bauers Patientin, die krebskranke Halka, hat nicht mehr lange zu leben. Als Friedländer eine Operation anordnet, die für die junge Frau mit Sicherheit tödlich verlaufen würde, ist Bauer strikt dagegen. Um so überraschter ist er, als er erfährt, dass Halka der OP zustimmt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH