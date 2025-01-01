Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 7: Unter Druck
45 Min.Ab 12
Dr. Meier-Liszt hat einen schwierigen Fall zu behandeln: Seine Patientin Laura Hesse führt ein Doppelleben und täuscht eine Krebskrankheit vor, um von ihrem Geliebten Peter Korsch Zuwendung zu bekommen. Durch immense Einnahme von Aspirin wird eine harmlose Blinddarmoperation zu einem lebensbedrohlichen Eingriff ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH