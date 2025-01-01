Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 9: Routine ist tödlich
42 Min.Ab 12
Nadine, die Tochter von Stefanies Putzfrau Petra, wird nach einer Mandel-Operation eingeliefert: Das Mädchen blutet aus dem Mund. Bei einer Not-OP gibt es Komplikationen, und Nadine erleidet einen Herzstillstand ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH