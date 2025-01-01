Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stefanie - Eine Frau startet durch

Rache

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5
Rache

RacheJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 5: Rache

44 Min.Ab 12

An Alex' und Floras Schule kommt es zu einer Schießerei, der Schütze Tim Urban und die Opfer werden in die Luisenklinik eingeliefert. Stefanie behandelt den schwer verletzten Tim, was die Ehefrau eines Lehrers in Rage bringt. Auch Alex wird mit leichten Verletzungen behandelt, von Flora fehlt jedoch jede Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stefanie - Eine Frau startet durch
SAT.1 GOLD
Stefanie - Eine Frau startet durch

Stefanie - Eine Frau startet durch

Alle 1 Staffeln und Folgen