Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 8: Der Schein trügt
45 Min.Ab 12
Stefanie behandelt den kleinen Thore Ecker, der auffällig viele Blutergüsse am Körper hat. Sein Vater behauptet, der Junge sei eine Treppe hinuntergestürzt, doch Stefanie ist skeptisch. Als sie herausfindet, dass Thores Bruder wegen innerer Blutungen gestorben ist und Frau Ecker die Familie verlassen hat, schließt sie Kindesmisshandlung nicht aus. Sie plant, das Jugendamt einzuschalten ...
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH