Stefanie - Eine Frau startet durch

Nackte Tatsachen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22
Nackte Tatsachen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 22: Nackte Tatsachen

45 Min.Ab 12

Stefanie kümmert sich um die äußerst attraktive Famulantin Kareen, die dauernd von den männlichen Patienten angemacht wird. Als der Privatpatient Dirk Jäger, Chefredakteur einer Zeitung, Kareen gegenüber handgreiflich wird, schreiten Stefanie und Bauer ein. Jäger eröffnet ihnen daraufhin, dass Kareen eine Pornodarstellerin war ...

