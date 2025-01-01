Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 22: Nackte Tatsachen
45 Min.Ab 12
Stefanie kümmert sich um die äußerst attraktive Famulantin Kareen, die dauernd von den männlichen Patienten angemacht wird. Als der Privatpatient Dirk Jäger, Chefredakteur einer Zeitung, Kareen gegenüber handgreiflich wird, schreiten Stefanie und Bauer ein. Jäger eröffnet ihnen daraufhin, dass Kareen eine Pornodarstellerin war ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH