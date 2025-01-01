Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 23: Gift und Galle
45 Min.Ab 12
Professor Friedländer bricht zusammen: Gallensteine. Stefanie übernimmt die OP - zum Ärger von Dr. Kern, der den Chef gern selbst operiert hätte. Als sich Friedländers Werte verschlechtern, müssen Stefanie und Dr. Schindler, die ihr assistiert, die Operation abbrechen. Daraufhin unterstellt Kern den beiden Ärztinnen, Fehler begangen zu haben, und fordert eine genaue Analyse ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH