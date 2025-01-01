Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 26: Jeder für sich
45 Min.Ab 12
Zu Stefanies Überraschung wird ihr Ex-Mann und Alex' Vater Peter eingeliefert. Peter ist an Krebs erkrankt und hat bereits eine erfolglose Chemotherapie hinter sich. Stefanie schlägt eine Knochenmarktransplantation vor, die Spenderdatei ist jedoch negativ. Die letzte Rettung scheint Alex zu sein, doch der will seinen Vater auf keinen Fall sehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH