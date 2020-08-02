Schmuggler im Visier der FahnderJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 1: Schmuggler im Visier der Fahnder
23 Min. Folge vom 02.08.2020 Ab 12
Kurz vor der tschechischen Grenze zwischen Nürnberg und Prag sind die Schleierfahnder Gerald G. und Herbert Z. in Dienst. Sie verfolgen ein rumänisches Auto und vermuten Drogen oder Waffen zu finden. Außerdem: Die beiden Beamten Markus P. und Dieter R. sind unterwegs auf der A3 Nürnberg-Linz, einer der großen Transitrouten Europas. Sie kontrollieren einen Mann, der sich als serbischer Polizist ausgibt ... Bildrechte: Sat.1/iStock.
Stopp, Polizei!
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1