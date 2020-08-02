Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stopp, Polizei!

Schmuggler im Visier der Fahnder

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 02.08.2020
23 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12

Kurz vor der tschechischen Grenze zwischen Nürnberg und Prag sind die Schleierfahnder Gerald G. und Herbert Z. in Dienst. Sie verfolgen ein rumänisches Auto und vermuten Drogen oder Waffen zu finden. Außerdem: Die beiden Beamten Markus P. und Dieter R. sind unterwegs auf der A3 Nürnberg-Linz, einer der großen Transitrouten Europas. Sie kontrollieren einen Mann, der sich als serbischer Polizist ausgibt ... Bildrechte: Sat.1/iStock.

