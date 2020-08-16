Fahndung im GrenzgebietJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 3: Fahndung im Grenzgebiet
24 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12
Heute inspizieren die Schleierfahnder Gerald G. und Herbert Z. an der tschechischen Grenze einen verdächtigen Kleintransporter. Und schnell ist klar: Hier ist etwas nicht in Ordnung. Auch aus der Luft wird gefahndet. "Sprungfahndung" nennt sich diese Einsatztaktik mit dem Helikopter der Bundespolizei an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Ob damit einem Drogenschmuggler das Handwerk gelegt werden kann? Bildrechte: SAT.1/iStock.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1