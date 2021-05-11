Stopp, Polizei!
Folge 10: Einsatz im Grenzgebiet
23 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12
Heute begleiten wir die Bundespolizei bei einer Überraschungskontrolle: Die Beamten kommen per Helikopter und verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. "Sprungfahndung" nennt sich diese Einsatztaktik, mit der Drogenschmugglern, Waffenhändlern und Schleusern das Handwerk gelegt werden soll. Bildrechte: SAT.1/iStock.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1