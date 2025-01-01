Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Straftätern auf der Spur

23 Min.Ab 12

Die A6 ist die Hauptverbindung von West- nach Osteuropa und wird oft von Schmugglern und Autodieben genutzt. Die bayerischen Grenzpolizisten Gerald G. und Herbert Z. sind hier in Richtung Prag unterwegs und folgen einem auffälligen Mercedes mit verdunkelten Scheiben. Was die Fahnder bei dem Medizinstudenten entdecken, ist in Deutschland illegal.

