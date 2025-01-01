Stopp, Polizei!
Folge 8: Straftätern auf der Spur
23 Min.Ab 12
Die A6 ist die Hauptverbindung von West- nach Osteuropa und wird oft von Schmugglern und Autodieben genutzt. Die bayerischen Grenzpolizisten Gerald G. und Herbert Z. sind hier in Richtung Prag unterwegs und folgen einem auffälligen Mercedes mit verdunkelten Scheiben. Was die Fahnder bei dem Medizinstudenten entdecken, ist in Deutschland illegal.
