SAT.1Staffel 1Folge 5vom 23.08.2020
24 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12

Auf der A650 Richtung Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz fällt den Videokontrolleuren Miriam R. und Dominik G. ein Fahrer auf, der das Tempo deutlich überschreitet. Als die Beamten den 18-Jährigen kontrollieren, hat die Autobahnpolizistin Miriam R. noch einen weiteren Verdacht: Das Ergebnis eines Drogentests soll die offene Frage klären. Bildrechte: SAT.1/iStock.

