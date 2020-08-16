Der Kampf gegen Raser und DränglerJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 4: Der Kampf gegen Raser und Drängler
24 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12
Die A4 zwischen Aachen und Köln ist eine der unfallreichsten Autobahnen Deutschlands. Polizeioberkommissar Mario Zabel und Polizeihauptkommissar Tom Fiala von der technischen Verkehrsüberwachung Frechen haben hier wegen der Tempoüberschreitung bereits einige sehr tragische Unfälle erlebt. Deshalb gilt für sie: Null Toleranz bei Rasern und Dränglern. Bildrechte: SAT.1/iStock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stopp, Polizei!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1