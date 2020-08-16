Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stopp, Polizei!

Der Kampf gegen Raser und Drängler

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 16.08.2020
24 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12

Die A4 zwischen Aachen und Köln ist eine der unfallreichsten Autobahnen Deutschlands. Polizeioberkommissar Mario Zabel und Polizeihauptkommissar Tom Fiala von der technischen Verkehrsüberwachung Frechen haben hier wegen der Tempoüberschreitung bereits einige sehr tragische Unfälle erlebt. Deshalb gilt für sie: Null Toleranz bei Rasern und Dränglern. Bildrechte: SAT.1/iStock.

