SAT.1Staffel 1Folge 6
24 Min.Ab 12

Die Schleier-Fahnder Cornelia Augenstein und Manuel Kießling aus Piding in Bayern entdecken auf einer Raststätte an der Grenze zu Österreich einen jungen Mann und ein 13-jähriges Mädchen aus Rumänien halbnackt in einem Fahrzeug. Dass es sich bei dem jungen Mädchen angeblich um die Ehefrau des Mannes handeln soll, ist bei den widersprüchlichen Aussagen der beiden nicht sehr glaubwürdig. Handelt es sich um sexuellen Missbrauch?

SAT.1
