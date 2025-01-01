Stopp, Polizei!
Folge 7: Verfolgungsjagd mit Vollgas
24 Min.Ab 12
Eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A12 Berlin-Warschau. Die Polizeibeamten Guido Wambeck und Peter Eschrich aus Brandenburg verfolgen mit ihrem hochmotorisierten Videomesswagen ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug. Der Fahrer lässt sich nicht stoppen und gibt weiter Gas. Die Fahrt droht für alle Teilnehmer in einer lebensgefährlichen Situation zu enden ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1