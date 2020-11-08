Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 9vom 08.11.2020
23 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 12

Auf der A3 zwischen Nürnberg und Linz sind die bayerischen Grenzpolizisten Markus P. und Dieter R. hinter einem Fahrer ohne Fahrerlaubnis her. Als die Beamten den jungen Mann stoppen, bekommen sie eine abenteuerliche Geschichte zu hören. Die Polizeibeamten Guido Wambeck und Peter Eschrich von der Verkehrspolizei Brandenburg sind unterdessen mit ihrem Videomesswagen auf der Jagd nach Verkehrssündern. Bildrechte: SAT.1/iStock.

