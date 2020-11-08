Illegale MachenschaftenJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 9: Illegale Machenschaften
23 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 12
Auf der A3 zwischen Nürnberg und Linz sind die bayerischen Grenzpolizisten Markus P. und Dieter R. hinter einem Fahrer ohne Fahrerlaubnis her. Als die Beamten den jungen Mann stoppen, bekommen sie eine abenteuerliche Geschichte zu hören. Die Polizeibeamten Guido Wambeck und Peter Eschrich von der Verkehrspolizei Brandenburg sind unterdessen mit ihrem Videomesswagen auf der Jagd nach Verkehrssündern. Bildrechte: SAT.1/iStock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stopp, Polizei!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1