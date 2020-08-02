Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stopp, Polizei!

Auf der Jagd nach Kriminellen

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 02.08.2020
Auf der Jagd nach Kriminellen

Folge 2: Auf der Jagd nach Kriminellen

24 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12

Heute werden die Polizisten Nicolas Beck und Manuel Breuer auf ihrer Jagd nach Rasern, Dränglern und Abstandsündern begleitet. Die beiden Beamten bekommen den Auftrag, nach einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen zu fahnden. Als sie den Wagen finden und stoppen, erleben die Beamten eine Überraschung. Und: Die Schleierfahnder Gerald G. und Herbert Z. aus Waidhaus haben auf der A6 Nürnberg-Prag einen bereits zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen im Visier. Bildrechte: Sat.1/iStock.

