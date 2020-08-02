Auf der Jagd nach KriminellenJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 2: Auf der Jagd nach Kriminellen
24 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12
Heute werden die Polizisten Nicolas Beck und Manuel Breuer auf ihrer Jagd nach Rasern, Dränglern und Abstandsündern begleitet. Die beiden Beamten bekommen den Auftrag, nach einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen zu fahnden. Als sie den Wagen finden und stoppen, erleben die Beamten eine Überraschung. Und: Die Schleierfahnder Gerald G. und Herbert Z. aus Waidhaus haben auf der A6 Nürnberg-Prag einen bereits zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen im Visier. Bildrechte: Sat.1/iStock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stopp, Polizei!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1