Folge 14: Falsche Einladung
43 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Für Debbie müssen sich die Cover Up-Spezialisten etwas einfallen lassen, denn ihren Körper ziert ein schrecklicher Schriftzug. Alice soll daraus ein verschnörkeltes Herz mit einer Blume machen. Außerdem braucht Bradley Hilfe, um einen missratenen Kussmund mit einem bedeutungsvollen Vogel zu überdecken.
