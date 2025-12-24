Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Falsche Einladung

sixxStaffel 5Folge 14vom 24.12.2025
Folge 14: Falsche Einladung

43 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Für Debbie müssen sich die Cover Up-Spezialisten etwas einfallen lassen, denn ihren Körper ziert ein schrecklicher Schriftzug. Alice soll daraus ein verschnörkeltes Herz mit einer Blume machen. Außerdem braucht Bradley Hilfe, um einen missratenen Kussmund mit einem bedeutungsvollen Vogel zu überdecken.

sixx
